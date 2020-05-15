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Названа причина смены главы РКК «Энергия» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Названа причина смены главы РКК «Энергия»
Фото: РИА Новости
Уход гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николая Севастьянова с должности связан с длительным кризисом на предприятии, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Причиной смены руководства РКК является сохраняющийся в «Энергии» финансовый и производственный кризис, касающийся сложностей в создании гражданских (пилотируемый корабль нового поколения «Орел») и военных (разработка нового разгонного блока для ракеты-носителя «Ангара-А5») проектов», — передает ТАСС со ссылкой на источник.
Новым главой «Энергии» стал Игорь Озар. 18 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит нового главу РКК руководству предприятия.
«В понедельник глава Роскосмоса в режиме видеоконференции представит руководящему составу корпорации «Энергия» Игоря Озара в качестве нового генерального директора, Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора Роскосмоса», — добавил источник.
Он отметил, что «это меры по усилению руководящего состава головной организации Роскосмоса по пилотируемой тематике, поддержанные правительством».
По словам собеседника агентства, вместе с Озаром в «Энергию» ожидается приход специалистов, которые работали над налаживанием производственных и организационных процессов при создании крупнейшего авиационного холдинга, специализирующегося на производстве боевой авиации.
«Их участие призвано выработать в короткие сроки оптимальную финансовую и организационную модель РКК, чтобы перестроить внутренние процессы и наверстать отставание по ряду ключевых проектов», — пояснил источник.
Напомним, о смене руководителя «Энергии» стало известно в пятницу. Озар с марта является советником Рогозина, до этого он был гендиректором компании «Сухой».
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Игорь Озар , Николай Севастьянов , Сухой , Роскосмос , РКК Энергия , ИТАР-ТАСС
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