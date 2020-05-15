Почему магнитный полюс Земли «рванул» в Россию

Европейское космическое агентство ESA предложило объяснение феномену, над разгадкой которого уже несколько лет ломают головы ученые всего мира. По мнению исследователей, стремительное движение Северного магнитного полюса в сторону России связано с растяжением магнитного поля глубоко под поверхностью Земли.

Краткий отчет о новом исследовании приведен на сайте ESA. Известно, что в отличие от географического Северного полюса, который находится в фиксированном месте, магнитный Северный полюс постоянно перемещается. Впервые это заметили еще в 1831 году.

С тех пор на протяжении многих лет он сдвигался от канадской Арктики в сторону российской Сибири. Процесс был медленным, однако с 1990-х годов этот "дрейф" превратился в "спринт". Если раньше скорость смещения варьировалась от 0 до 15 км в год, то сейчас она достигает 50-60 км в год.

Изменение темпа движения привело к тому, что мировую магнитную модель все чаще приходится обновлять. Это необходимо, например, для современных систем навигации. В новом исследовании ученые проанализировали данные, полученные при помощи спутника Swarm. Это позволило создать глобальные карты магнитного поля и отследить движение жидкого железа во внешнем ядре. Само магнитное поле существует благодаря этому океану раскаленного и постоянного циркулирующего жидкого железа.

Ранее на симпозиуме ESA ученые из Университета Лидса в Великобритании предположили, что положение Северного магнитного полюса в значительной степени определяется балансом между двумя большими "магнитными каплями" на границе внешнего ядра Земли.

Изменения в потоке расплавленного материала внутри планеты изменили характер и силу вышеуказанных областей отрицательного магнитного потока. Визуально это напоминает перетягивание каната.

"Проанализировав карты магнитного поля с учетом времени, мы теперь можем точно сказать, что изменения в схеме циркуляции потока под Канадой привели к тому, что участок магнитного поля на границе ядра, глубоко под землей, сильно растянулся, — говорит соавтор исследования Фил Ливермор из Университета Лидса. — Это ослабило канадский участок и привело к сдвигу полюса в сторону Сибири".

Модели магнитного поля показывают, что в течение следующих нескольких десятилетий полюс будет продолжать дрейфовать в сторону Сибири. И пока нет ответа на вопрос, вернется ли он затем в Канаду или продолжит движение на юг.

"Учитывая то, что положение полюса регулируется тонким балансом между канадским и сибирским участками, потребуется всего лишь небольшая "настройка" поля внутри ядра, чтобы отправить полюс обратно в Канаду", — считает Ливермор.

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.