С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть» 

Группа ученых из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработала мозговой имплантат, который позволяет слепым «видеть» форму букв.

Устройство передает визуальную информацию с камеры прямо на электроды, имплантированные в мозг. Это шаг к «визуальному протезу», который позволил бы слепым полностью восполнить функцию зрения.

Участники исследования смогли «увидеть» очертания фигур благодаря сложным последовательностям электрических импульсов, посылаемых в их мозг. «Когда мы использовали электрическую стимуляцию для динамического отслеживания букв непосредственно на мозге пациентов, они были в состоянии „видеть“ формы букв и правильно идентифицировать их», — прокомментировал старший автор Дэниел Йошор. «Они описывали, как видели светящиеся пятна или линии, образующие буквы».

Новое устройство отличается от предыдущих, тем, что раньше модели обрабатывали каждый электрод как пиксель. В этот раз ученые, вместо того, чтобы пытаться строить фигуры из нескольких пятен света, работали с контурами.

Такое устройство могло бы оказать серьезное влияние на жизнь слепых и слабовидящих людей. Однако его развитие все еще находится на ранних стадиях, так как мозг чрезвычайно сложный орган.