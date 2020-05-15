Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть» 

Популярная механика 9 часов назад
С помощью мозгового имплантата слепые смогут «видеть»
Фото: Beauchamp et al. Cell
Группа ученых из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне разработала мозговой имплантат, который позволяет слепым «видеть» форму букв.
Устройство передает визуальную информацию с камеры прямо на электроды, имплантированные в мозг. Это шаг к «визуальному протезу», который позволил бы слепым полностью восполнить функцию зрения.
Участники исследования смогли «увидеть» очертания фигур благодаря сложным последовательностям электрических импульсов, посылаемых в их мозг. «Когда мы использовали электрическую стимуляцию для динамического отслеживания букв непосредственно на мозге пациентов, они были в состоянии „видеть“ формы букв и правильно идентифицировать их», — прокомментировал старший автор Дэниел Йошор. «Они описывали, как видели светящиеся пятна или линии, образующие буквы».
Новое устройство отличается от предыдущих, тем, что раньше модели обрабатывали каждый электрод как пиксель. В этот раз ученые, вместо того, чтобы пытаться строить фигуры из нескольких пятен света, работали с контурами.
Такое устройство могло бы оказать серьезное влияние на жизнь слепых и слабовидящих людей. Однако его развитие все еще находится на ранних стадиях, так как мозг чрезвычайно сложный орган.
«Первичная зрительная кора, в которую были имплантированы электроды, содержит полмиллиарда нейронов», — говорится в исследовании. «В этот раз мы стимулировали только небольшую часть этих нейронов с помощью нескольких электродов. Поэтому следующим шагом будет работа с нейроинженерами для создания решеток с тысячами электродов».
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Популярная механика: последние новости
Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как пули Стрелы средневекового английского лука могли ранить, как пули В камчатском вулкане нашли новые минералы В камчатском вулкане нашли новые минералы У летучих мышей обнаружен еще один вирус У летучих мышей обнаружен еще один вирус
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия возмутилась осквернением памятника в России
Чехия возмутилась осквернением памятника в России
Почему магнитный полюс Земли «рванул» в Россию
Почему магнитный полюс Земли «рванул» в Россию
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение