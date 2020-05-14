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Выяснился эволюционный смысл бороды 

Naukatv.ru 2 часа назад
Выяснился эволюционный смысл бороды
Фото: Naukatv.ru
Борода появилась у мужчин, чтобы смягчать удары в челюсть.
К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Integrative Organismal Biology, сообщает Live Science.
Авторы исследования полагают, что в процессе эволюции волосы на бороде могли развиваться в ответ на необходимость защищать лицо во время боев между мужчинами. К тому же, появляется все больше доказательств того, что человеческий скелет в целом и разные группы мышц эволюционировали, главным образом, для поддержки навыков, связанных с мужской борьбой.
Ученые провели ряд экспериментов, используя пучки овечьей шерсти разной густоты и длины, имитирующие растительность на лице, и доказали, что волосы действительно способны значительно смягчить силу тупого удара. Предположительно, густые длинные бороды могут защищать также от травм, ран и контузии мышц лица.
Чтобы точно описать механизм защитного действия бороды, потребуются дополнительные эксперименты. К тому же, мужские бороды сильно отличаются друг от друга по длине, густоте и структуре волос — все это может сильно влиять на их «эффективность».
Кстати, австралийские ученые доказали, что борода может спасти мужчине жизнь.
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