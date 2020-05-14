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Российский тест на антитела к коронавирусу признали одним из лучших в мире 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Российский тест на антитела к COVID оценили в мире
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Созданный в России тест на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 стала одной из лучших в мире по результатам испытаний. Об этом сообщил директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, передает ТАСС.
Макаров сослался на недавно вышедшее в США международное глобальное сравнительное исследование эффективности таких систем, в котором российская разработка заняла «хорошее место, первое-второе поделила».
Глава института отметил, что отечественный тест выявляет антитела у 99 из 100 переболевших пациентов и практически не дает ложноположительных результатов.
1 мая Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему на определение антител к новому вирусу для тех, кому во время болезни не делался анализ на наличие инфекции. Она была разработана при участии НМИЦ гематологии Минздрава и Института молекулярной биологии.
По словам иммунолога Григория Ефимова, антитела в организме зараженного могут появиться уже на четвертый день после появления симптомов. У половины инфицированных они образуются на 14-й день, почти у всех больных — к 20-24 дню.
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Наука и техника , Минздрав РФ , Росздравнадзор , США
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