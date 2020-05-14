Российский тест на антитела к COVID оценили в мире

Созданный в России тест на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 стала одной из лучших в мире по результатам испытаний. Об этом сообщил директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, передает ТАСС.

Макаров сослался на недавно вышедшее в США международное глобальное сравнительное исследование эффективности таких систем, в котором российская разработка заняла «хорошее место, первое-второе поделила».

Глава института отметил, что отечественный тест выявляет антитела у 99 из 100 переболевших пациентов и практически не дает ложноположительных результатов.

1 мая Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему на определение антител к новому вирусу для тех, кому во время болезни не делался анализ на наличие инфекции. Она была разработана при участии НМИЦ гематологии Минздрава и Института молекулярной биологии.

По словам иммунолога Григория Ефимова, антитела в организме зараженного могут появиться уже на четвертый день после появления симптомов. У половины инфицированных они образуются на 14-й день, почти у всех больных — к 20-24 дню.