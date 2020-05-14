Sony сделает датчики изображения «умнее» 

Компания Sony планирует сделать датчики изображения более «умными», чтобы расширить их применение. Японский производитель стремится уменьшить зависимость от насыщенного рынка смартфонов.

Как утверждают в компании, они разработали первый в мире датчик изображения со встроенным процессором искусственного интеллекта (ИИ). Он может выполнять такие задачи, как определение размера толпы, сканирование штрих-кодов и мониторинг сонливости водителя.

По словам Sony, разработка может извлекать и обрабатывать данные, не отправляя их в облако или в другое место, что исключает задержку передачи и снижает энергопотребление.

В среду, 13 мая, компания заявила, что прибыльность бизнеса в 2020 году может ухудшиться из-за пандемии коронавируса, которая омрачает перспективы и без того насыщенного рынка смартфонов. Sony хочет увеличить долю своего бизнеса в области сенсорных решений с 4% до 30% в сегменте чипов к концу марта 2026 года, пишет Reuters.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony презентовала бренд PlayStation Studios. Он объединит внутренние студии компании и их игры и будет запущен вместе с игровой консолью PS5 в конце 2020 года.