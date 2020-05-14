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Доказана восприимчивость кошек к коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 3 20 минут назад
Доказана восприимчивость кошек к коронавирусу
Фото: ТАСС
Ученые США и Японии выяснили, что в лабораторных условиях кошки легко заражаются вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, и могут инфицировать других кошек. Статья исследователей опубликована в журнале New England Journal of Medicine.
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
В ходе исследования трем кошкам ввели вирус, выделенный у человека с COVID-19. В течение трех дней результаты анализа мазков, взятых из носовой полости животных, показали, что все кошки заражены. На следующий день после того, как животным был введен инфекционный агент, в каждую клетку к зараженным кошкам было помещено по одной здоровой кошке. Через шесть дней у них тоже был выявлен вирус.
В данном случае ни у одной из кошек не было симптомов болезни, и все они справились с коронавирусом. Тем не менее ученые предупреждают, что больные COVID-19 должны помнить, что они могут передать вирус своим домашним питомцам, у которых иногда возникают тяжелые симптомы респираторного заболевания. Также исследователи обеспокоены тем, что результаты научного исследования могут быть неверно истолкованы, как доказательство опасности зараженных животных для людей. Нет никаких научно подтвержденных свидетельств, что человек может заразиться SARS-CoV-2 от кошки.
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Наука и техника , США , Япония
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