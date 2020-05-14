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Касперский назвал российских программистов лучшими хакерами 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Касперский назвал россиян лучшими хакерами
Фото: globallookpress.com
Лучшие программисты мира обучаются в России, как и лучшие хакеры. Поэтому все главные киберзлодеи планеты говорят по-русски, заявил в разговоре с журналистами глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
По его словам, говоря об обученных в РФ хакерах, он имеет в виду высокопрофессиональной преступности. В качестве примера Касперский привёл «громкую и классическую историю» — Carbanak. Банда, состоящая их русскоговорящих граждан РФ, Европы, Прибалтики и Украины за пару лет смогли украсть миллиард долларов
Касперский подчеркнул: в России действительно лучшие программисты в мире. Соответственно, хакеры тоже, ведь они проходили обучение в одних вузах.
Они учились вместе, но результат получился разный. Если первые пытаются создать что-то новое, то вторые — взломать, разрушить. Мотивация у хакеров почти в 100% случаев — деньги, деньги, деньги, — цитирует Касперского ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назвал программиста и предпринимателя Евгения Касперского примером российского инноватора и одним из лидеров в своей сфере.
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Наука и техника , Владимир Путин , Евгений Касперский , Лаборатория Касперского , ИТАР-ТАСС
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