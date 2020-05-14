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Кошки оказались способны заражать друг друга коронавирусом 

Популярная механика и ещё 2 1 час назад
Кошки могут заражать друг друга коронавирусом
Фото: AP
При этом учёные до сих пор не уверены, может ли человек заразиться от домашних животных.
Лабораторные исследования в США подтвердили, что коронавирус может передаваться между домашними кошками и при этом животные-носители SARS-CoV-2 не проявляют никаких симптомов наличия инфекции в организме, что затрудняет диагностику заболевания.
Специалисты Школы ветеринарной медицины Висконсинского университета провели эксперимент, проверив гипотезу о возможности передачи инфекции между животными. Для этого трёх кошек инфицировали коронавирусом, штамм которого был взят у заражённого человека, а затем каждого из больных котов разместили вместе со здоровым животным. Через пять дней коронавирус был обнаружен у всех трёх подопытных кошек, которые на момент эксперимента были здоровы, но контактировали со своими больными собратьями.
"Ни у одной из кошек не было ни чихания, ни кашля, ни разу не повышалась температура и не было потери веса — даже если бы хозяин пристально следил за своим питомцем, то он никак не смог бы определить, что его кошка заражена коронавирусом", — приводит AP слова одного из авторов работы, опубликованной в New England Journal of Medicine, Питера Хальфманна.
В существующих рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний США говорится, что, исходя из имеющейся на сегодняшний день информации, риск передачи коронавируса от домашних животных человеку считается низким. Ветеринары также не имеют никаких доказательств тому, что питомцы могут заражать своих хозяев, однако учёные в своей новой работе настаивают на необходимости детального изучения возможности распространения коронавируса между людьми через домашних животных.
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Наука и техника , США
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