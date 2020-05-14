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США пообещали Саудовской Аравии более тысячи крылатых ракет 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 59 минут назад
США дали обещание Саудовской Аравии
Фото: Reuters
Американская авиационно-космическая корпорация Boeing поставит Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile — Expanded Response) и 402 противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») в модификации Block II, сообщили в Пентагоне.
В Минобороны США сообщили, что с компанией Boeing подписан контракт на общую сумму 1,971 млрд долларов на проведение работ по модернизации КРВБ SLAM ER и поставку 650 новых ракет Саудовской Аравии, передает ТАСС.
«Ожидается, что соглашение будет выполнено к декабрю 2028 года», — отмечается в документе.
В ведомстве уточнили, что контракт осуществляется по программе поставок военной техники иностранным заказчикам FMS (Foreign Military Sales). Дальность пуска КРВБ SLAM ER составляет порядка 270 км.
Поставки Эр-Рияду 402 ПКР Harpoon Block II будут вестись в рамках отдельного контракта с Boeing на сумму 656,98 млн долларов. Ракеты этого типа будут поставлены Саудовской Аравии, а также Бразилии (четыре единицы), Таиланду (восемь единиц) и Катару (53 единицы). Дальность пуска ПКР Harpoon Block II составляет порядка 125 км.
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Наука и техника , Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Министерство обороны , Boeing , ИТАР-ТАСС , Саудовская Аравия
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