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Палеонтологи нашли странные полые структуры возрастом 80 миллионов лет 

Индикатор 1 час назад
Палеонтологи нашли странные полые структуры
Фото: J Hoyal Cuthill
Ученые из Кембриджского университета изучили коллекции различных британских музеев и обнаружили в окаменелостях возрастом 80 миллионов лет полые шарообразные структуры. Предполагается, что они могли выполнять защитную функцию для морских лилий. О своем исследовании ученые рассказали в журнале Palaeontology.
Необычные для палеонтолого J Hoyal Cuthill илий мелового периода — Uintacrinus socialis и Marsupites testudinarius. Найденные рядом с ними структуры оказались похожи на известные в химии фуллерены — молекулы, напоминающие футбольный мяч и состоящие из атомов, соединенных в шести— и пятиугольники.
Десятки миллионов лет назад, в кампанском ярусе мелового периода, океан заполонили хищники, которые охотились на таких небольших существ. В результате, как полагают исследователи, эти виды приспособились к изменению внешних условий, создав себе своего рода защиту в виде таких фуллереноподобных сфер.
Авторы работы рассмотрели сферы обоих видов, выделили на их поверхности точки и соединили их между собой. Таким образом исследователи получили различные графы, которые затем сопоставили с различными химическими структурами. Оказалось, что раковина Marsupites testudinarius похожа с виду на мяч для американского футбола и напоминает собой фуллерен C30 с группой симметрии D5h.
С помощью теоретических расчетов исследователи показали, что такие фуллереноподобные структуры топологически стабильны и могли служить защитой для организмов, находящихся внутри них. Также результаты исследования показали, что такие раковины животные постепенно развили в ходе эволюции из более простых структур. Согласно полученным данным, раковина Marsupites testudinarius была оптимальной с точки зрения затрат на ее создание и прочности, а вот сфера Uintacrinus socialis представляет собой неудачную попытку увеличения размера даже несмотря на возникающую нестабильность.
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Наука и техника , Наука
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