Первые вакцины от коронавируса появятся в России в июле 

По словам министра, клинические испытания вакцин стартуют в июне. Во время этих испытаний станет понятно, когда вакцины начнут изучать непосредственно в практическом применении.

Мурашко отметил, что первые препараты появятся ближе к последней декаде июля. Он подчеркнул, что такие прогнозы дают российские ученые. Предварительные результаты испытаний, по его словам, оказались обнадеживающими.

Как уточняет ТАСС, Мурашко также упомянул несколько препаратов, которые могут войти в клиническую практику в ближайшие недели.

«Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью», — рассказал министр.

Как писал «Рамблер», ученые считают, что угроза коронавируса полностью отступит только после появления лекарств или вакцины.

В середине апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина от нового коронавируса станет доступна как минимум через 12 месяцев.

ВОЗ включила в свой перечень перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок. Всего к 23 апреля в мире создали 83 препарата, 77 из них находятся на стадии доклинических исследований, а шесть уже начали испытывать на людях.