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Первые вакцины от коронавируса появятся в России в июле 

Мария Иванова 43 минуты назад
Первые вакцины от коронавируса появятся в России в июле
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам министра, клинические испытания вакцин стартуют в июне. Во время этих испытаний станет понятно, когда вакцины начнут изучать непосредственно в практическом применении.
Мурашко отметил, что первые препараты появятся ближе к последней декаде июля. Он подчеркнул, что такие прогнозы дают российские ученые. Предварительные результаты испытаний, по его словам, оказались обнадеживающими.
Как уточняет ТАСС, Мурашко также упомянул несколько препаратов, которые могут войти в клиническую практику в ближайшие недели.
«Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью», — рассказал министр.
Как писал «Рамблер», ученые считают, что угроза коронавируса полностью отступит только после появления лекарств или вакцины.
В середине апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина от нового коронавируса станет доступна как минимум через 12 месяцев.
ВОЗ включила в свой перечень перспективных вакцин от коронавируса девять российских разработок. Всего к 23 апреля в мире создали 83 препарата, 77 из них находятся на стадии доклинических исследований, а шесть уже начали испытывать на людях.
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Комментарии
Наука и техника , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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