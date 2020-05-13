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Раскрыт срок создания лекарства от коронавируса 

Мария Иванова и ещё 27 7 минут назад
Вирусолог, глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что эффективное лекарство от коронавируса может появиться в мире осенью. Об этом пишут «Известия».
Волчков подчеркнул, что пока не существует ни одного фармацевтического препарата, способного эффективно подавлять коронавирус. По его словам, лекарства, созданные для борьбы с другими вирусами, показывают неудовлетворительные результаты с SARS-CoV-2.
«Они вызывают скорее больше побочных эффектов, чем лечат», — отметил вирусолог.
Он добавил, что человечеству удалось создать препараты против хронических вирусов — ВИЧ, герпеса, гепатита, но в отношении «вирусов острой фазы», к которым относится и новый коронаирус, человек по-прежнему остается в каменном веке.
Потенциально эффективный препарат, по мнению Волчкова, разрабатывают ученые из Regeneron Pharmaceuticals. Их подход заключается в том, чтобы помочь организму быстрее дать иммунный ответ путем искусственного добавления антител.
Клинические испытания препарата начнутся в июне, а выпустят его осенью.
«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — заключил он.
Как писал «Рамблер», ученые считают, что угроза коронавируса полностью отступит только после появления лекарств или вакцины.
В середине апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцина от нового коронавируса станет доступна как минимум через 12 месяцев.
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Наука и техника , Видео , Другое , Ситуация в мире , COVID-19 , ВОЗ , газета "Известия"
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