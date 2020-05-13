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Назван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Назван срок создания лекарства от COVID-19
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью "Известиям" заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его словам, речь идет о препарате, разрабатываемом учеными Regeneron Pharmaceuticals. Его создание основано на подходе, который заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител.
"Таким образом, мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. В последнем релизе они (ученые. — Прим. Ред.) обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени", — отметил Волчков.
Вирусолог подчеркивает, что природные антитела, полученные от переболевших COVID-19, могут быть совершенно разными по эффективности. В Regeneron Pharmaceuticals отобрали лучшее антитело и клонировали его.
Волчков подчеркнул, что российское здравоохранение хорошо справляется с эпидемией COVID-19. По его мнению, для ослабления ограничительных мер потребуется, чтобы в стране переболели 25-30 процентов населения. Узнать об этом станет возможно благодаря массовому тестированию на антитела.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Наука и техника , Другое , газета "Известия"
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