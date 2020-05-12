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Создан прототип квантового радара будущего 

Lenta.ru 2 часа назад
Создан прототип квантового радара будущего
Фото: Philip Krantz / IST Austria
Физики из Института науки и техники Австрии с коллегами из США, Великобритании и Италии создали прототип радара, который использует квантовую запутанность для обнаружения объекта. Эта технология в будущем может найти применение в биомедицинских сканерах с ультранизким энергопотреблением. Подробно о разработке рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Исследователи представили технологию, называемую микроволновым квантовым освещением (от английского microwave quantum illumination) и основанную на запутанных фотонах. При квантовой запутанности две частицы остаются взаимосвязанными вне зависимости от того, насколько далеко они находятся друг от друга. Это позволяет радару работать даже в условиях сильного теплового шума, в которых классические системы часто неэффективны.
Ученые запутали фотоны при температуре на несколько тысячных градуса выше абсолютного нуля (−273,15 градуса Цельсия). Одна группа фотонов, называемых сигнальными, отправлялась к объекту, а над другой группой — холостыми фотонами — проводились измерения в условиях без помех и шума. Когда сигнальные фотоны отражаются от объекта, запутанность разрушается, но сохраняется корреляция, по которой можно определить наличие или отсутствие целевого объекта.
Испытание прототипа показало, что с его помощью можно обнаружить объект с низкой отражательной способностью при комнатной температуре. Квантовое освещение позволяет решить проблему низкой чувствительности радарных систем, которым трудно отличить излучение, отражаемое от объекта, от естественного фонового шума.
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Наука и техника , Погода , Австрия , Италия , США , Великобритания
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