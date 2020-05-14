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Найдено эффективное лекарство от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Фото: EPA / ТАСС
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.
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Ученые продемонстрировали, что инфекция коронавируса изменяет клетки человека. Для этого они использовали особую разновидность метода масс-спектрометрии mePROD, чтобы определить скорость синтеза белков в культуре клеток толстой кишки и их количество. Оказалось, что, хотя многие вирусы останавливают выработку белков хозяина в пользу вирусных белков, SARS-CoV-2 лишь незначительно влияет на выработку белка, но при этом ускоряет его синтез.
Чтобы снизить скорость размножения вируса ученые использовали ингибиторы трансляции, который подавляют процесс синтеза белка, где участвуют рибосомы, матричная РНК и транспортная РНК. Среди веществ, останавливающих размножение вируса в культуре клеток, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин — противовирусный препарат, применяемый против гепатита и других инфекций.
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Наука и техника , Наука
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