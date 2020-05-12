Little Big представит акустическую версию песни Uno

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", сыграет акустическую версию своей конкурсной песни Uno во вторник в рамках специального проекта организаторов смотра Eurovision Song Celebration. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

В пресс-службе пояснили, что 12 и 14 мая — в дни запланированных ранее полуфиналов — на официальном YouTube-канале "Евровидения" выйдет музыкальное шоу Eurovision Song Celebration. Выпуски будут доступны на сайте Первого канала утром 13 и 15 мая соответственно.

"12 мая будут представлены песни участников первого полуфинала, а также Германии и Италии. Организаторы подготовили для зрителей и специальные номера. В частности, зрители увидят, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы, если бы ее пел Элвис Пресли. Или что представляет собой акустическая версия песни Uno от группы Little Big из России", — рассказали на телеканале.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо "Евровидения" организаторы проведут 16 мая специальное шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет"), в котором примут участие заявленные конкурсанты этого года. В России эфир будет транслировать Первый канал в 22:00 мск.