Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыто истинное происхождение коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Группа китайских ученых обнаружила, что необычные мутации, характерные для коронавируса SARS-CoV-2, встречаются в другом недавно идентифицированном вирусе, выделенным из диких летучих мышей. Это открытие опровергает миф, что возбудитель COVID-19 мог быть создан в лабораторных условиях. Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology.
Трамп заявил о лабораторном происхождении нового коронавируса
Коронавирус RmYN02 был обнаружен среди 227 образцов, собранных в китайской провинции Юньнань в период с мая по октябрь 2019 года. Оказалось, что некоторые участки РНК-генома RmYN02 почти идентичны SARS-CoV-2. Например, в кодирующей белки области 1ab РНК обоих вирусов схожа на 97,2 процента. При этом в той части генома, что кодирует домен, связывающийся с человеческим рецептором ACE2, сходства не выявлено. Это значит, что RmYN02 не способен заражать клетки человека в отличие от SARS-CoV-2.
Ключевое сходство между двумя вирусами состоит в том, что оба имеют аминокислотные вставки в месте соединения двух субъединиц S1 и S2 белка, отвечающего за проникновения патогена в клетку-хозяина. Эти мутации (инсерции) считались уникальной особенностью SARS-CoV-2 и присутствовали во всех геномах уханьского коронавируса, секвенированных до настоящего времени. Поскольку эти мутации необычны, некоторые специалисты предполагали, что они могут свидетельствовать о лабораторном происхождении вируса.
Однако вставки у RmYN02 отличаются от таковых у SARS-CoV-2, что указывает на их независимое происхождение. Так как RmYN02 встречается только в дикой природе, это опровергает предположение о том, что инсерции у уханьского коронавируса могут быть результатом генетических манипуляций.
Последние новости
Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о последней встрече с Путиным Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о последней встрече с Путиным Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса
Комментарии 271
Наука и техника , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У летучих мышей обнаружен еще один вирус
У летучих мышей обнаружен еще один вирус
Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду»
Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду»
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Украинские полицейские затребовали список евреев
Украинские полицейские затребовали список евреев
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
01:04
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука и техника
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
01:25
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение