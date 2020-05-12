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ВОЗ раскрыла информацию о мутациях коронавируса 

Мария Иванова и ещё 5 1 час назад
ВОЗ раскрыла информацию о мутациях коронавируса
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала серьезных мутаций нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Директор по ЧС отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан заявил, что у организации нет никаких доказательств значительных мутаций вируса. Он отметил, что ВОЗ сотрудничает с учеными по всему миру и анализирует тысячи образцов коронавируса для расшифровки нуклеотидной последовательности генома.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Чжэцзянского университета пришли к выводу, что развитие болезни у зараженных коронавирусом различается в зависимости от мутаций вируса.
Ученые изучили мутации коронавируса у 11 китайских пациентов, среди которых оказались восемь мужчин и три женщины в возрасте от четырех месяцев до 71 года. Самые агрессивные мутации у китайских пациентов оказались идентичны тем, что встречаются у зараженных в Европе. Менее активные оказались аналогичны тем, что находят в США.
По подсчетам исследователей, самые агрессивные штаммы коронавируса достигают в 270 раз большей вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.
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Наука и техника , Другое , ВОЗ
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