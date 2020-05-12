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Назван самый мощный в мире смартфон 

Lenta.ru и ещё 4 50 минут назад
Назван самый мощный в мире смартфон
Фото: Xiaomi
Самым производительным смартфоном в мире был назван Xiaomi Mi 10 Pro. Об этом сообщается в отчете на сайте бенчмарка AnTuTu за апрель 2020 года.
Флагманский девайс Xiaomi получил в тестировании производительности AnTuTu 593 тысячи баллов. На втором месте расположился OnePlus 8 Pro, который набрал 582 тысячи баллов. На третьей позиции разместился другой телефон Xiaomi: Mi 10 получил 580 тысяч очков. В топ-10 также присутствуют флагманы Samsung и Asus. Больше всего смартфонов в рейтинге — четыре — представляют Samsung.
Авторы рейтинга заметили, что Mi 10 Pro имеет чип Snapdragon 865, восемь гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 гигабайт встроенной памяти UFS3.0. На задней панели аппарата находится камера с основным сенсором на 100 мегапикселей, гаджет имеет аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 ватт.
AnTuTu подчеркнул, что Xiaomi лишила доминирования Samsung, чьи аппараты возглавляли рейтинг в марте. По словам представителей бенчмарка, все аппаратные конфигурации смартфонов Xiaomi достигли высочайшего уровня.
Линейка смартфонов Xiaomi Mi 10 была представлена в середине февраля. Топовый аппарат серии Mi 10 Pro получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 90 герц, чип Snapdragon 865, до 12 гигабайт оперативной и до 256 гигабайт встроенной памяти. Стоимость флагмана колеблется в диапазоне от 5 до 6 тысяч юаней или от 52 до 62 тысяч рублей по текущему курсу.
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