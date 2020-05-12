Обнаружены последствия огромного взрыва на Луне

Исследования спутника Земли могут помочь узнать прошлое нашей планеты.

Ученые обнаружили, что много миллионов лет назад на Луну упал гигантский астероид, который расплавил кору спутника Земли. Такой вывод эксперты сделали в ходе изучения грунта, который был доставлен экспедицией «Аполлона-17» в 1972 году.

В привезенном образце были обнаружены частицы минерала бадделеита размером около 0,25 мм, который в свою очередь образован из другого элемента — фианита. Последний представляет из себя диоксид циркония. Такой минерал используют ювелиры для имитации алмаза. Образуется фианит при температуре в 2300 градусов по Цельсию. Но встал вопрос о том, что могло расплавить лунную кору? Ответ ученые опубликовали на страницах издания Nature Astronomy.

Эксперты пришли к выводу, что скорее всего спутник Земли пережил столкновение с огромным астероидом более 43288 миллионов лет назад. Именно это и стало причиной появления в лунном грунте бадделеита.

Автор статьи Ли Уайт поясняет, что такие исследования Луны могут приоткрыть тайну прошлого нашей планеты. Дело в том, что Земля более геологически активна. Движения тектонических плит постоянно порождают изменённая, которые скрывают более древние пласты с возможными следами космических воздействий.

На Луне же подобных сдвигов не происходит, поэтому спутник Земли становится, по сути, окном в прошлое нашей планеты.