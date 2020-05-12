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Названо место приземления ступеней ракеты «Союз-2» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Названо место приземления ступеней ракеты «Союз-2»
Фото: РИА Новости
Падение ступеней ракеты-носителя «Союз-2», запуск которой планируется на 22 мая, произойдет на территории Уватского района Тюменской области, сообщили в пресс-службе районной администрации.
«22 мая (резерв 23 мая) с 10 до 12.30 часов московского времени состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2». Район падения [ступеней] — территория Уватского района», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Сектором по ГО и ЧС района готовит информационные письма для населения, в Уватское районное госохотуправление, в промысловое хозяйство «Кедровый» и другим компаниям, которые осуществляют деятельность на территории района.
В декабре сообщалось о возможности падения на территории трех муниципальных образований Тюменской области ступени космической ракеты-носителя «Союз-2». В МЧС поясняли, что в указанное время падения районы объявляются временно опасными, людей призывали не выходить в тайгу и на поля.
Напомним, в апреле ракетно-космический центр «Прогресс» приостановил производство ракет-носителей «Союз-2» на период самоизоляции.
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Наука и техника , РКЦ "Прогресс" , МЧС , ИТАР-ТАСС , Тюменская Область
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