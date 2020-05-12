Названо место приземления ступеней ракеты «Союз-2» 

Падение ступеней ракеты-носителя «Союз-2», запуск которой планируется на 22 мая, произойдет на территории Уватского района Тюменской области , сообщили в пресс-службе районной администрации.

«22 мая (резерв 23 мая) с 10 до 12.30 часов московского времени состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2». Район падения [ступеней] — территория Уватского района», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Сектором по ГО и ЧС района готовит информационные письма для населения, в Уватское районное госохотуправление, в промысловое хозяйство «Кедровый» и другим компаниям, которые осуществляют деятельность на территории района.