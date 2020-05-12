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У летучих мышей обнаружен еще один вирус 

Популярная механика и ещё 4 1 час назад
У летучих мышей обнаружен еще один вирус
Фото: Todd Cravens / Unsplash
Ученые предполагают, что вирус, вызывающий COVID-19, эволюционировал естественным путем внутри летучих мышей, а затем развил необходимые мутации, чтобы стать причиной глобальной пандемии.
Новое исследование дает еще одно подтверждение данной теории — у летучих мышей обнаружен родственный SARS-CoV-2 вирус, у которого наблюдаются мутации — «вставки» генетического материала в вирусный геном. Это доказывает, что изменения вируса, делающие его «универсальным» и опасным для человека вполне возможны.
«С момента открытия SARS-CoV-2 появилось несколько необоснованных предположений того, что вирус имеет лабораторное происхождение, — говорит микробиолог Вэйфэн Ши из Первого шаньдунского медицинского университета. — В частности, указывалось, что вставка S1/S2 весьма необычная и, возможно, свидетельствует о лабораторном вмешательстве. Наша статья доказывает, что подобные изменения могут происходить в дикой природе естественным образом».
Недавно обнаруженный коронавирус летучей мыши, который группа исследователей назвала RmYN02, был выявлен во время анализа 302 образцов, взятых у 227 летучих мышей, отловленных в китайской провинции Юньнань во второй половине 2019 года. После анализа вирусов ученым удалось обнаружить два почти полных генома коронавируса — RmYN01 и RmYN02.
RmYN01 имел мало совпадений с SARS-CoV-2. Но RmYN02 оказался «джек-потом». Этот коронавирус на 93,3% повторяет геном SARS-CoV-2, а один из генов, названный 1ab, имеет 97,2-процентное совпадение — самое полное на сегодняшний день.
RmYN02 имеет аминокислотные вставки в точке S1/S2. SARS-CoV-2 также имеет аналогичные вставки. То есть, в двух вирусах наблюдаются одинаковые аминокислоты, а значит вставки могут появляться естественным путем и никаких лабораторных опытов для этого не требуется.
Но сходство не означает, что RmYN02 является прямым предком вируса, вызывающего COVID-19, так как он только на 61,3% соответствует SARS-CoV-2.
«Наше исследование показало, что выборка образцов у диких животных позволит выявить вирусы, которые тесно связаны с SARS-CoV-2 и, возможно, даже с его прямыми предками, что поможет понять, как этот вирус появился у людей», — говорит Вэйфэн Ши.
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Наука и техника , Другое
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