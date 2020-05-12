У летучих мышей обнаружен еще один вирус 

Ученые предполагают, что вирус, вызывающий COVID-19, эволюционировал естественным путем внутри летучих мышей, а затем развил необходимые мутации, чтобы стать причиной глобальной пандемии.

Новое исследование дает еще одно подтверждение данной теории — у летучих мышей обнаружен родственный SARS-CoV-2 вирус, у которого наблюдаются мутации — «вставки» генетического материала в вирусный геном. Это доказывает, что изменения вируса, делающие его «универсальным» и опасным для человека вполне возможны.

«С момента открытия SARS-CoV-2 появилось несколько необоснованных предположений того, что вирус имеет лабораторное происхождение, — говорит микробиолог Вэйфэн Ши из Первого шаньдунского медицинского университета. — В частности, указывалось, что вставка S1/S2 весьма необычная и, возможно, свидетельствует о лабораторном вмешательстве. Наша статья доказывает, что подобные изменения могут происходить в дикой природе естественным образом».

Недавно обнаруженный коронавирус летучей мыши, который группа исследователей назвала RmYN02, был выявлен во время анализа 302 образцов, взятых у 227 летучих мышей, отловленных в китайской провинции Юньнань во второй половине 2019 года. После анализа вирусов ученым удалось обнаружить два почти полных генома коронавируса — RmYN01 и RmYN02.

RmYN01 имел мало совпадений с SARS-CoV-2. Но RmYN02 оказался «джек-потом». Этот коронавирус на 93,3% повторяет геном SARS-CoV-2, а один из генов, названный 1ab, имеет 97,2-процентное совпадение — самое полное на сегодняшний день.

RmYN02 имеет аминокислотные вставки в точке S1/S2. SARS-CoV-2 также имеет аналогичные вставки. То есть, в двух вирусах наблюдаются одинаковые аминокислоты, а значит вставки могут появляться естественным путем и никаких лабораторных опытов для этого не требуется.

Но сходство не означает, что RmYN02 является прямым предком вируса, вызывающего COVID-19, так как он только на 61,3% соответствует SARS-CoV-2.