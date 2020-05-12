Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос: сигналы внеземных цивилизаций уже сегодня могут поступать на Землю 

ТАСС и ещё 4 3 часа назад
В Роскосмосе рассказали о сигналах инопланетян
Фото: РИА Новости
Сигналы внеземных цивилизаций могут уже сейчас поступать на Землю: есть вероятность, что человечество просто не понимает их принцип. Такое мнение высказал в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
По его словам, точно быть уверенным, что Вселенная однозначно "молчит", нельзя, хотя искусственных сигналов из Вселенной сегодня не регистрируется. "Вполне возможно, что через Землю проходят какие-то сигналы, основанные на неклассических принципах, непонятных нам на сегодняшний день", — сообщил Блошенко.
Исполнительный директор Роскосмоса добавил, что открытие планет у других звездных систем в "обитаемой зоне" косвенно указывает на наличие мест во Вселенной, благоприятных для возникновения жизни. "В настоящее время достоверно известно о существовании примерно 4 тыс. экзопланет [планеты у других звезд]. Однако только в видимой нами части Вселенной расположено более двух триллионов галактик, в каждой из которых могут находиться триллионы планет. И вероятность, что на какой-то из них присутствует жизнь, подобная нашей, достаточно велика", — отметил он.
Блошенко также рассказал, что при исследовании углеродсодержащих метеоритов в их составе обнаруживают вещества, которые в земных условиях являются продуктами жизнедеятельности. В частности, это "организованные элементы" — микроскопические, размером 5-50 мкм, "одноклеточные" образования, часто имеющие явно выраженные двойные стенки, поры, шипы и так далее. Однозначно не доказано, что эти окаменелости принадлежат останкам каких-либо форм внеземной жизни.
Блошенко уточнил, что на сегодняшний день информацией о внеземной высокоорганизованной жизни ученые не располагают.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
ТАСС: последние новости
Специалисты допускают, что в Нью-Йорке из-за пандемии могло умереть больше человек Специалисты допускают, что в Нью-Йорке из-за пандемии могло умереть больше человек Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина Нерабочие дни завершены, но борьба с эпидемией продолжится. Главное из обращения Путина Корабль Cygnus отстыковался от МКС Корабль Cygnus отстыковался от МКС
Комментарии
Наука и техника , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Три страны бросились спасать нефть
Пока вы спали: Три страны бросились спасать нефть 88
Беглов выступил с заявлением после ЧП в Петербурге
Беглов выступил с заявлением после ЧП в Петербурге 34
В России снизилось число новых случаев COVID-19
В России снизилось число новых случаев COVID-19 237
На пути российского патруля в Сирии прогремел взрыв
На пути российского патруля в Сирии прогремел взрыв 2
Как в России готовятся к снятию ограничений
Как в России готовятся к снятию ограничений 17
Видео
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
00:23
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
00:39
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
Происшествия
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
05:13
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
Общество
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение