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«Морской старт» получит российскую ракету 

Популярная механика и ещё 3 3 часа назад
«Морской старт» получит российскую ракету
Фото: S7 Space
НПО им. Лавочкина планирует разработать новый разгонный блок для ракеты плавучего космодрома.
С 2024 года планируется возобновить пуски ракет с плавучего космодрома "Морской старт", а для этого ракета "Союз-7" может быть оснащена новым разгонным блоком "Фрегат-СБУ", который должно разработать "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" (НПО им. Лавочкина).
"Рассматривается применение разгонного блока "Фрегат-СБУ" в составе ракеты космического назначения "Союз-7" с комплекса "Морской старт", которым владеет компания "С7 космические транспортные системы". В конце 2020 года будет завершена разработка эскизного проекта. Первый запуск разгонного блока "Фрегат-СБУ" с использованием ракеты-носителя "Союз-7" планируется осуществить в 2025 году", — пояснил РИА Новости генеральный директор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков.
Напомним, весной 2020 года "Морской старт" перебрался из США и встал на рейд порта Славянка в Приморье, откуда его доставили на Славянский судоремонтный завод. В рамках сделки S7 достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. 36-й пуск, ставший последним, был произведён с «Морского старта» в 2014 году, после чего плавучий космодром законсервировали. Если пуски возобновятся, то платформу придётся доставлять в экваториальный район Тихого океана.
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Комментарии
Наука и техника , Владимир Колмыков , консорциум "Морской старт" , АК S7 , НПО им. С.А. Лавочкина , РИА Новости
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