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Названа причина обрушения сайта госуслуг после обращения Путина 

Lenta.ru и ещё 16 42 минуты назад
Названа причина обрушения сайта госуслуг после обращения Путина
Фото: РИА Новости
Сайт госуслуг обрушился после выступления президента России Владимира Путина, потому что проводилось тестирование его устойчивости перед возможной нагрузкой. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора портала.
Сайт был частично недоступен, однако сейчас все работает, отметили в пресс-службе.
Сайт Госуслуг рухнул после выступления Путина
После объявления президента о дополнительной поддержке семей с детьми из-за пандемии коронавируса, ожидается рост обращений от россиян, так как ряд пособий возможно будет оформить через сайт.
Ранее 11 мая сообщалось, что на портале госуслуг произошел сбой. Веб-версия сайта перестала работать после обращения президента. Мобильная версия также не работала, в официальном приложении портала невозможно было авторизоваться.
В понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В ходе обращения к нации президент также объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.
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Наука и техника , Интернет , Владимир Путин , РИА Новости
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