Названа причина обрушения сайта госуслуг после обращения Путина 

Сайт госуслуг обрушился после выступления президента России Владимира Путина , потому что проводилось тестирование его устойчивости перед возможной нагрузкой. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора портала.

Сайт был частично недоступен, однако сейчас все работает, отметили в пресс-службе.

После объявления президента о дополнительной поддержке семей с детьми из-за пандемии коронавируса, ожидается рост обращений от россиян, так как ряд пособий возможно будет оформить через сайт.

Ранее 11 мая сообщалось, что на портале госуслуг произошел сбой. Веб-версия сайта перестала работать после обращения президента. Мобильная версия также не работала, в официальном приложении портала невозможно было авторизоваться.

В понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В ходе обращения к нации президент также объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая. При этом он подчеркнул, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.