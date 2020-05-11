Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может передаваться через слезы. Соответствующее исследование медшколы Университета Джона Хопкинса было опубликовано на научно-медицинском портале MedRxiv.

«Полученные результаты указывают на то, что клетки глазной поверхности, включая конъюнктиву, восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2 и могут служить резервуаром для передачи вируса от человека к человеку», — отмечается в исследовании.

Ученые отметили, что в этом случае слезная жидкость, «содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи».

При этом в документе подчеркивается, что тесты материала слизистой оболочки глаза на коронавирус могут быть положительными даже при отрицательном результате традиционного мазка из носа и горла.

«Рамблер» писал, что ранее немецкий профессор вирусологии Хендрик Штреек заявил, что люди заражаются коронавирусом в основном воздушно-капельным путем, а не через прикосновения к дверным ручкам и другим поверхностям.