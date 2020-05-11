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Выявлен новый способ передачи коронавируса 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может передаваться через слезы. Соответствующее исследование медшколы Университета Джона Хопкинса было опубликовано на научно-медицинском портале MedRxiv.
«Полученные результаты указывают на то, что клетки глазной поверхности, включая конъюнктиву, восприимчивы к инфекции SARS-CoV-2 и могут служить резервуаром для передачи вируса от человека к человеку», — отмечается в исследовании.
Ученые отметили, что в этом случае слезная жидкость, «содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи».
При этом в документе подчеркивается, что тесты материала слизистой оболочки глаза на коронавирус могут быть положительными даже при отрицательном результате традиционного мазка из носа и горла.
«Рамблер» писал, что ранее немецкий профессор вирусологии Хендрик Штреек заявил, что люди заражаются коронавирусом в основном воздушно-капельным путем, а не через прикосновения к дверным ручкам и другим поверхностям.
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Наука и техника , Видео , Наука , Джон Хопкинс
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