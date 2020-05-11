Налички нет: на что живет Илон Маск

Издание Wall Street Journal подсчитало личные финансы Илона Маска и пришло к неутешительному выводу — оказалось, что у миллиардера довольно мало личных сбережений, а свои потребности он удовлетворяет с помощью кредитных средств. Таким образом, у главы Tesla накопилось большое количество кредитов, которые он берет у банка под залог акций своих компаний.

Несмотря на то, что личное состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска насчитывает $39 млрд, у него практически нет наличных денег, а возникающие потребности он оплачивает взятыми в банках кредитами, сообщает издание Wall Street Journal, которое посчитало, на что живет эксцентричный инженер-миллиардер.

Как оказалось, Маск фактически погряз в долгах. По данным WSJ, ему приходится часто брать кредиты в банках под залог акций принадлежащих ему компаний, но при этом не забывая о сохранении контрольного пакета. Сообщается, что в прошлом году он заложил почти половину всех своих акций Tesla. В общей сложности ему принадлежат 20% всех акций этой компании общей стоимостью в $29 млрд

Общая сумма долга Илона Маска кредитным организациям составляет около $500 млн WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla. Кроме того, Маск сильно рискует, так как при снижении стоимости акций до определенного уровня, банк имеет право требовать досрочного погашения кредита. Учитывая взрывной характер главы Tesla, который одним неосторожным твитом может повлиять на финансовые показатели своей компании, такой сценарий развития событий нельзя отнести к маловероятным.

Издание также рассказало о нескольких случаях, когда Илон Маск оставался без каких-либо наличных средств. Так, при разводе со своей первой женой у бизнесмена закончились личные деньги, и он был вынужден занимать у знакомых, чтобы содержать себя и своих детей.

Кроме того, зимой 2019 года, когда Маск судился с британским водолазом Верноном Ансвортом, которого миллиардер бездоказательно назвал «педофилом», ему задали вопрос о размерах его состояния.

Тогда Илон Маск заявил, что он не знает, сколько именно средств есть в его распоряжении, так как их объем меняется с каждым днем. По его словам, у него есть акции Tesla и SpaceX, но наличными он практически не владеет.

На вопрос о том, является ли $20 млрд достаточной суммой, чтобы описать его состояние, Илон Маск ответил, что точно не знает, но «акции SpaceX и Tesla где-то столько и стоят».

На прошлой неделе стало известно, что Маск намерен распродать всю свою недвижимость.

«Я продаю практически все свое имущество. У меня не будет дома», — внезапно заявил миллиардер в Twitter.

При этом на вопрос WSJ, продает ли бизнесмен свои дома, так как ему срочно понадобились деньги, Маск ответил отрицательно.

Миллиардер добавил, что не знает, где он будет жить, когда сделки по продаже будут завершены, но, возможно, «снимет небольшой домик».

Многие подписчики Маска, зная о его переменчивом настроении, посчитали, что решение о продаже всей недвижимости было принято миллиардером сгоряча, особенно учитывая тот факт, что на прошлой неделе у него родился еще один ребенок. Однако оказалось, что Маск не шутил — по меньшей мере два дома, принадлежащих инженеру, оказались выставлены на продажу. Один из них ранее находился в собственности актера Джина Уайлдера, наиболее известного своей ролью в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Это поместье в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе продается за $9,5 млн Другой дом Маска в Бель-Эйр, который он купил в 2017 году за $17 млн, миллиардер намерен продать за $30 млн