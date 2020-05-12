Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллионы компьютеров оказались под угрозой взлома 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Миллионы компьютеров оказались под угрозой взлома
Фото: РИА Новости
Выпущенные до 2019 года компьютеры можно взломать через интерфейс Thunderbolt. Об этом сообщает Wired со ссылкой на нидерландского эксперта по безопасности Бьорна Райтенберга (Björn Ruytenberg).
Специалист заявил, что миллионы выпущенных до 2019 года компьютеров под управлением Windows и Linux, имеющие порт Thunderbolt, находятся под угрозой взлома. Хакер может взломать систему безопасности через указанный порт, подключившись к устройству через специальный интерфейс с предустановленным ПО. Удаленный взлом невозможен, однако при непосредственном доступе злоумышленника к компьютеру обход системы безопасности занимает несколько минут.
Райтенберг записал видео, на котором показал метод взлома. Хакер должен вскрыть корпус компьютера отверткой, присоединить к разъему Thunderbolt специальный зажим SOP8 и перепрошить программу микросхемы. Wired пояснило, что в этот момент злоумышленник по сути отключает систему безопасности. После всех операций компьютер можно запустить от имени администратора и получить доступ ко всем данным, включая возможность отключения шифрования диска.
Основатель агентства SR Labs Карстен Нол (Karsten Nohl), изучивший метод Райтенберга, заявил, что для взлома устройства хакер должен выполнить множество условий — начиная от получения физического доступа к компьютеру и заканчивая использованием специальных аксессуаров. Однако Нол удивился, что обойти систему безопасности Thunderbolt можно всего за пару минут.
«Это ложное чувство защищенности», — заметил Карстен Нол.
Бьорн Райтенберг заявил журналистам, что три месяца назад рассказал об уязвимости Intel, которая является разработчиком интерфейса Thunderbolt. Компания в ответ рекомендовала владельцам компьютеров ограничить доступ к устройству для посторонних пользователей. Представители HP, Dell, Lenovo и других производителей компьютеров заявили Wired, что подробно изучают исследование уязвимости.
В заключении эксперт посоветовал пользователям не допускать до своих компьютеров посторонних. Райтенберг отметил, что беспокоящиеся о личных данных потребители могут программно отключить питание портов Thunderbolt через BIOS (Basic Input-Output system).
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей Названы две версии гибели российского миллиардера Названы две версии гибели российского миллиардера
Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Безопасность , Intel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Навка рассказала о состоянии Пескова
Навка рассказала о состоянии Пескова
Россиянина посадят на 40 лет за сбор мертвых насекомых
Россиянина посадят на 40 лет за сбор мертвых насекомых
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Власти США полагают, что Ким Чен Ын здоров
Власти США полагают, что Ким Чен Ын здоров
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
00:22
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение