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Названы самые популярные смартфоны 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Названы самые популярные смартфоны
Фото: Leon Neal / Getty Images
Смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в первом квартале 2020 года. К такому выводу пришли аналитики Catalys, результаты исследования глобального рынка были опубликованы в Twitter-аккаунте агентства.
Самым популярным девайсом на рынке были назван iPhone 11, который разошелся тиражом 18 миллионов экземпляров. Наиболее доступный аппарат из актуальной линейки Apple оказался на первой позиции с большим отрывом. На втором и третьих местах разместились Xiaomi Redmi Note 8 / Note 8T и Samsung Galaxy A51, которых было продано около восьми и шести миллионов штук соответственно.
Большая часть смартфонов первой десятки — четыре устройства — была выпущена компанией Samsung, на Apple и Xiaomi приходится по три аппарата на каждый бренд. Единственными номинальными флагманами в рейтинге стали iPhone 11 Pro Max и 11 Pro, выпущенные осенью 2019 года и проданные тиражом четыре и три миллиона экземпляров соответственно.
Аналитики отметили успех Apple, подчеркнув, что лидерство iPhone 11 объясняется агрессивной масштабной рекламной кампанией и позиционированием смартфона. Агентство удивило, что дорогой iPhone 11 Pro Max оказался успешнее, чем более доступный флагман iPhone 11 Pro.
При этом агентства Canalys и специалисты фирмы Counterpoint в начале мая отметили падение мировых поставок смартфонов на 13 процентов, вызванное пандемией коронавируса. В частности, к этому привело снижение отгруженных смартфонов из Китая за квартал на 18-27 процентов, что является крупнейшим падением на рынке в истории.
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Наука и техника , Apple
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