Как Facebook удалял знамя Победы

Удаление 9 мая из ленты Facebook фотографий того, как советские солдаты водружают красное знамя над Рейхстагом, вызвано тем, что в условиях пандемии часть функций сотрудников соцсети выполняется специальными программами. Ответ администрации Facebook был дан на многочисленные жалобы пользователей, заметивших, что их посты с легендарной фотографией Евгения Халдея, сделанной в мае 1945 года, сами собой удаляются.

Администрация соцсети Facebook объяснила действиями программы удаление 9 мая из ленты фотографий того, как советские солдаты водружают красное советское знамя над Рейхстагом в честь победы над гитлеровскими войсками и взятия Берлина.

Ответ был дан на многочисленные жалобы пользователей, заметивших, что их посты с легендарной фотографией Евгения Халдея, сделанной в мае 1945 года, сами собой удаляются.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — приводит ТАСС сообщение компании Facebook.

Руководство соцсети допустило, что в этом случае произошла ошибка, и объяснило ее тем, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 большинство сотрудников не работают в офисе, и часть их функций сейчас выполняется специальными программами.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал ряд западных СМИ и неправительственных общественных организаций за попытки переписать историю и лишить СССР статуса победителя во Второй мировой войне.

Соответствующее заявление дипломат сделал утром 9 мая после того, как сотрудники дипмиссии посадили кусты сирени во дворе посольства РФ в американской столице.

«Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран, в том числе, к сожалению — в Соединенных Штатах, когда пытаются принизить роль Советского союза в Победе, и слова о том, что СССР развязал войну, неприемлемы.

Кощунственно так говорить, особенно учитывая, что СССР потерял в той войне 27 миллионов человек. Мы не должны молчать, мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на всей Земле о том, что именно советский солдат освободил Европу», — сказал Антонов.

Ранее Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Запись сопровождалась подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».

Слова Белого дома противоречат совместному заявлению президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина , которое посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, отметила Захарова. Она подчеркнула, что в заявлении глав государств «говорится о примере объединения государств», в то время как в публикации Белого дома «из числа победителей исключены все, кроме двух».

Стоит отметить, что комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании 29 апреля поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.

Глава международного комитета СФ Константин Косачев уточнил, что документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая. По словам сенатора, в документе сенаторы отмечают недопустимость искажения зарубежными политиками истории, касающейся Второй мировой войны.

«Такие действия аморальны, преступны по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение земли от этого зла», — подчеркнул парламентарий.

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что по мере того, как во всем мире будут развиваться цифровые технологии, будет возрастать и мощность информационного оружия.

«Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом, с опережением, строить свою работу по защите интересов России», — подчеркнул глава российского государства.