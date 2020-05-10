«Скучный идиот»: Илон Маск оскорбил американца

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Началось с того, что экс-министр написал в соцсети, что Маск — капиталист в худшем смысле слова и заботится только о прибыли в период пандемии.

«Элон Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем виде», — написал Райх.

Elon Musk threatens to take away people’s jobs unless he’s allowed to risk their health.



Capitalism at its worst. https://t.co/FaivGcCLNi— Robert Reich (@RBReich) May 9, 2020

Илон Маск прокомментировал этот твит одним словом, написанным кириллицей по-русски: «идиот».

Причем позднее он добавил еще два комментария: «Sorry» и «Meant to say скучный идиот». (Извини. Я хотел сказать — скучный идиот).

Русскоязычных пользователей развеселила выходка Маска. Один из них в комментариях предложил бизнесмену прибегнуть к более крепкому словцу.

«There should have been дол..б», — (Здесь должно было быть дол..б).

«Щас научишь плохому», — ответили ему.