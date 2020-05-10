«Скучный идиот»: Илон Маск оскорбил американца

Американский бизнесмен — сторонник инноваций Илон Маск начал ругаться по-русски в твиттере. Он назвал «идиотом» бывшего министра труда США Роберта Райха. Теперь русскоязычные пользователи в комментариях учат создателя «Теслы» материться по-русски.
Началось с того, что экс-министр написал в соцсети, что Маск — капиталист в худшем смысле слова и заботится только о прибыли в период пандемии.
«Элон Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем виде», — написал Райх.
Elon Musk threatens to take away people’s jobs unless he’s allowed to risk their health.
Capitalism at its worst. https://t.co/FaivGcCLNi— Robert Reich (@RBReich) May 9, 2020
Илон Маск прокомментировал этот твит одним словом, написанным кириллицей по-русски: «идиот».
Причем позднее он добавил еще два комментария: «Sorry» и «Meant to say скучный идиот». (Извини. Я хотел сказать — скучный идиот).
Русскоязычных пользователей развеселила выходка Маска. Один из них в комментариях предложил бизнесмену прибегнуть к более крепкому словцу.
«There should have been дол..б», — (Здесь должно было быть дол..б).
«Щас научишь плохому», — ответили ему.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ-12. Как произносить это имя, Маск объяснил только на днях.