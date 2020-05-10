Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Скучный идиот»: Маск обругал на русском бывшего министра труда 

Майк Габриелян и ещё 18 10 минут назад
«Скучный идиот»: Илон Маск оскорбил американца
Фото: Reuters
Американский бизнесмен — сторонник инноваций Илон Маск начал ругаться по-русски в твиттере. Он назвал «идиотом» бывшего министра труда США Роберта Райха. Теперь русскоязычные пользователи в комментариях учат создателя «Теслы» материться по-русски.
Началось с того, что экс-министр написал в соцсети, что Маск — капиталист в худшем смысле слова и заботится только о прибыли в период пандемии.
«Элон Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем виде», — написал Райх.
Илон Маск прокомментировал этот твит одним словом, написанным кириллицей по-русски: «идиот».
Причем позднее он добавил еще два комментария: «Sorry» и «Meant to say скучный идиот». (Извини. Я хотел сказать — скучный идиот).
Русскоязычных пользователей развеселила выходка Маска. Один из них в комментариях предложил бизнесмену прибегнуть к более крепкому словцу.
«There should have been дол..б», — (Здесь должно было быть дол..б).
«Щас научишь плохому», — ответили ему.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Маск и певица Граймс назвали новорожденного сына X Æ-12. Как произносить это имя, Маск объяснил только на днях.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Комментарии 15
Наука и техника , Роберт Райх , Илон Маск , Элон Маск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мириться с этим нельзя»: Белый дом возмутил Захарову
«Мириться с этим нельзя»: Белый дом возмутил Захарову
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Хороший признак»: Онищенко оценил ситуацию с пандемией
«Хороший признак»: Онищенко оценил ситуацию с пандемией
Российский бак взорвался в космосе
Российский бак взорвался в космосе
Шнуров обматерил конфликтующих звезд на карантине
Шнуров обматерил конфликтующих звезд на карантине
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
00:20
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
Общество
Путин выступил против квасного и затхлого патриотизма
00:56
Путин выступил против квасного и затхлого патриотизма
Политика
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение