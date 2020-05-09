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Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу в Аравийском море 

News.ru 2 часа назад
Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу
Фото: globallookpress.com
Потепление климата привело к таянию гималайских ледников, ослаблению муссонов и быстрому размножению глубоководной водоросли Noctiluca scintillans в последние годы — экосистема Аравийского моря оказалась на грани разрушения, пишет Science Alert.
По словам сотрудника Колумбийского университета Хоакима Гоеса, водорослью, скопления которой стали видны из космоса, не питается зоопланктон и рыбы. Морские животные лишь страдают и погибают в портящейся от цветения Noctiluca scintillans воде.
Это, вероятно, одно из самых драматичных событий, которые мы наблюдали, связанных с изменением климата, — отметил Гоес.
Исследователь уточнил, что раньше холодные ветра с Гималаев остужали воду в Аравийском море, заставляя слои разной температуры и плотности перемешиваться, обогащаясь питательными веществами и кислородом. Глобальное потепление ускорило таяние ледников, поэтому муссоны в Индийском океаны стали теплее, и вода начала застаиваться.
Как писал NEWS.ru, в начале мая NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов катастрофического таяния ледников в Антарктиде.
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Наука и техника , NASA
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