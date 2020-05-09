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Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом 

Майк Габриелян и ещё 1 57 минут назад
Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом
Фото: РИА Новости
Американская социальная сеть Facebook начала удалять праздничные фотографии, публикуемые пользователями к российскому Дню Победы 9 мая, сообщает ИА Regnum. Речь идёт о фотографиях, на которых запечатлено водружение советскими солдатами Знамени Победы на купол Рейхстага в 1945 году. Это знамя — символ Победы и государственная реликвия России.
«Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — так в Facebook объяснили удаление постов с фото.
По мнению пользователей, система действует автоматически. Удаляется только цветное фото. Оригинальный черно-белый снимок проходит проверку на легитимность, и роботы соцсети его не трогают.
Легендарное Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Советские бойцы водрузили его на Рейхстаг 75 лет назад.
Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Это государственная реликвия России, которая сейчас находится на вечном хранении в Центральном музее ВС РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Facebook удалила более 200 аккаунтов, якобы связанных с Россией и попытками оказания влияния на пользователей в США.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
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Наука и техника , ИА REGNUM
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