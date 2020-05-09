Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом 

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Американская социальная сеть Facebook начала удалять праздничные фотографии, публикуемые пользователями к российскому Дню Победы 9 мая, сообщает ИА Regnum. Речь идёт о фотографиях, на которых запечатлено водружение советскими солдатами Знамени Победы на купол Рейхстага в 1945 году. Это знамя — символ Победы и государственная реликвия России.

«Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — так в Facebook объяснили удаление постов с фото.

По мнению пользователей, система действует автоматически. Удаляется только цветное фото. Оригинальный черно-белый снимок проходит проверку на легитимность, и роботы соцсети его не трогают.

Легендарное Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Советские бойцы водрузили его на Рейхстаг 75 лет назад.

Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Это государственная реликвия России, которая сейчас находится на вечном хранении в Центральном музее ВС РФ.