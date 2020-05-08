«Расскажу о недостатках»: Дуров раскритиковал жизнь в США 

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции, перечислив ряд недостатков этой страны. По его словам, его вдохновил на этот пост фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. Почему, по мнению Дурова, предпринимателям стоит избегать Калифорнии — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесмен Павел Дуров посвятил свою новую публикацию ряду причин, по которым он не считает США хорошим местом для эмиграции IT-предпринимателей. По словам Дурова, написать пост его вдохновил фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине, размещенный на YouTube. На момент написания заметки это видео собрало свыше 16 млн просмотров.

«На протяжении последних 10 лет я не раз бывал в Америке, открывал и закрывал там компании, участвовал в конференциях, встречах, проектах. Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов», — пишет Дуров.

После того как в 2014 году создатель «ВКонтакте» и Telegram покинул Россию , он активно путешествует, проводя много времени в европейских странах. Точное место его постоянного проживания на данный момент неизвестно.

Дуров отметил, что в фильме Дудя бизнесмены, приехавшие в Кремниевую долину из других стран, перечисляют преимущества переезда в Штаты. При этом глава Telegram заявил, что знает многих из них лично и в приватных беседах они выражают противоположное мнение о жизни в США.

«В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту — обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать и о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников», — сообщил глава Telegram.

Первой причиной, по которой США не лучшее место для эмиграции, Павел Дуров назвал несправедливые действия правоохранительных органов страны, так как Америка является «жестким полицейским государством». Дуров сам сталкивался с произволом со стороны полиции и спецслужб, когда проживал в Штатах, поэтому предупредил своих читателей о том, что такое может случиться с каждым.

Второй причиной стала слишком дорогая система здравоохранения, которую не может себе позволить большинство эмигрантов, вынужденных летать в другие страны, где лечение обходится дешевле. Кроме того, эффективность медицины тоже оставляет желать лучшего — достаточно вспомнить тот факт, что США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран.

Одним из минусов Кремниевой долины Дуров также назвал ограниченность культурной жизни, так как ближайший город к этому району — это Сан-Франциско, который не является мегаполисом, но при этом славится высоким уровнем преступности.

Есть претензии у главы Telegram и к среднему образованию в США, качество которого ниже, чем в остальных развитых странах.

Дуров отметил, что все победители чемпионатов мира по программированию, представляющие Штаты, являются этническими китайцами, получившими образование в КНР, а не США.

Нельзя забывать и о высоких налогах — богатые жители Калифорнии отдают свыше половины своего дохода в казну. Кроме того, в Кремниевой долине дорого обходится как недвижимость, так и ведение высокотехнологического бизнеса. При этом местные программисты являются не такими эффективными, как специалисты, например, из Восточной Европы.

В качестве заключительной, седьмой причины, по которой эмиграция в США не является такой радужной, как можно было бы подумать, Дуров выделил слабые перспективы американского рынка, назвав его «перегретым и зарегулированным сегментом мирового интернета, представляющим лишь 4% населения земли».

Если раньше большая часть глобальных IT-проектов запускалась именно в Кремниевой долине, то теперь крупные истории успеха зарождаются и за ее пределами.

В качестве яркого примера последнего аргумента Дуров привел сервис TikTok, имеющий китайское происхождение.