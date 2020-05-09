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Эксперт рассказал, как дезинфицировать маски дома 

Майк Габриелян и ещё 8 28 минут назад
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Фото: РИА Новости
Российский учёный-химик назвал три правильных способа дезинфекции масок. Знаниями поделился представитель Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов, передает агентство «Москва».
По словам кандидата химических наук, все маски несут риск после использования. Их надо дезинфицировать, в том числе перед утилизацией. Есть несколько способов.
«Для одноразовых масок в случае отсутствия аэрозольного средства можно использовать способ замачивания в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут», — рассказал эксперт.
Надо сделать мыльный раствор с пеной и добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть до исчезновения пены и высушить.
Второй способ — обработать обе поверхности маски спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него.
Третий способ — наружная и внутренняя поверхность обрабатываются специальным спиртовым аэрозолем с наночастицами меди.
Фролов также отметил, что главную опасность представляет возможный контакт открытых участков тела с внешней поверхностью защитной маски. Поэтому надо дезинфицировать не только маску, но и кожу.
«Дезинфекция кожных покровов проводится антибактериальными салфетками или путем смыва водным раствором, содержащим поверхностно-активные вещества», — сказал ученый.
Он также добавил, что необходимо внимательно следить за состоянием защитной маски и менять ее в случае дефектов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что дерматовенеролог рассказал, как в летний зной использовать маски и перчатки, чтобы не навредить коже.
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Наука и техника , АГН "Москва"
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