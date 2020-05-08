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Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года 

Lenta.ru 1 час назад
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года
Фото: Кадр: презентация Neurolink
Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. Об этом он рассказал во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана.
По его словам, в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстановить утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей.
«В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом», — заявил он, отметив, что впереди еще много работы в этом направлении.
Миллиардер пояснил, что имплант устанавливается под кости черепа, соединяется с мозгом при помощи электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая предполагает имплантацию электродов в мозг. Предполагается, что данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию или паралич, а в перспективе люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.
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Комментарии 6
Наука и техника , Наука , Джо Роган , Илон Маск , Tesla Motors , SpaceX
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