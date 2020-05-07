Американский Cygnus покинет МКС

Грузовой космический корабль Cygnus покинет Международную космическую станцию (МКС) 11 мая, сообщило НАСА в среду.

Беспилотный грузовой аппарат, принадлежащий частной компании Northrup Grumman, прибыл на МКС в середине февраля, доставив на орбиту 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, и более 750 килограммов груза для экипажа.

По информации американского космического ведомства, после того, как а грузовик покинет станцию, он традиционно задержится на орбите для проведения эксперимента по поведению огня в невесомости, а также осуществит запуск серии экспериментальных мини-спутников.

Планируется, что грузовой корабль сойдет с орбиты сгорит в верхних слоях атмосферы Земли 25 мая.