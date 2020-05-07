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Американский грузовой корабль Cygnus покинет МКС 11 мая 

РИА Новости 17 часов назад
Американский Cygnus покинет МКС
Фото: Twitter
Грузовой космический корабль Cygnus покинет Международную космическую станцию (МКС) 11 мая, сообщило НАСА в среду.
Беспилотный грузовой аппарат, принадлежащий частной компании Northrup Grumman, прибыл на МКС в середине февраля, доставив на орбиту 1,6 тонны оборудования для МКС, около тонны научного груза, и более 750 килограммов груза для экипажа.
По информации американского космического ведомства, после того, как а грузовик покинет станцию, он традиционно задержится на орбите для проведения эксперимента по поведению огня в невесомости, а также осуществит запуск серии экспериментальных мини-спутников.
Планируется, что грузовой корабль сойдет с орбиты сгорит в верхних слоях атмосферы Земли 25 мая.
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Наука и техника , Технологии , NASA
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