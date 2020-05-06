Synergy Online Forum: эксперты раскрыли секреты управления бизнесом в кризис

Умение договариваться, запускать совместные проекты и растить лидера «внутри себя» — эти и другие способы выживания в кризис топ-менеджеры крупных компаний озвучили на Synergy Online Forum, который состоялся 30 апреля.

Аналог крупнейшего бизнес-форума Synergy Global Forum, гостем которого в 2019 году стал Арнольд Шварценеггер , прошёл на образовательной платформе Synergy.Online уже второй раз.

Ведущие эксперты в области финансов, антикризисного менеджмента, бизнес-лидерства, ритейла и видеопродакшена озвучили действенные способы, как компаниям выйти из кризиса победителями рынка, а не проигравшими. Форум полезен и для тех, кто рассматривает «турбулентное время» как возможность повысить собственную стоимость на рынке труда.

Главным «спасательным кругом» в кризисное время эксперты назвали умение договариваться.

«Между государством, бизнесом и потребителями резко сократилась дистанция, отпала необходимость в посредниках, — отметил управляющий партнёр А1 Андрей Елинсон. — Модель, при которой каждый выступает сам за себя, как это было в предыдущие кризисы, становится менее жизнеспособной».

А вот Максим Батырев , автор нашумевшего бестселлера «45 татуировок менеджера», считает, что это период для конкурентных преимуществ, а также «войны по всем фронтам».

«Из 13 компаний, которыми я руковожу, в кризис сохранили жизнеспособность четыре, и сейчас они «кормят» оставшиеся девять. Кроме того, я открыл ещё три перспективных стартапа. Это не то время, когда можно делать ставку на что-то одно, — заметил бизнес-коуч. — Наступила эра «конкурентных преимуществ». Вот пример: если у вас продуктовый магазин, то вы не должны торговать всем понемногу. Торгуйте только колбасами или сырами, но лучшими в районе».

На первый план выходит слово «человек» — грамотно замотивированная команда и уверенный в себе лидер.

«Если нет лидерских качеств, человек не способен рисковать, то и во внешнем мире, в самореализации ничего не получится, принцип «плыву по течению» больше не работает, — уверена бизнес-тренер, кандидат экономических наук Ирина Хакамада. — Вы должны быть готовы нести личную материальную ответственность, идти не по проверенным сценариям, а включать профессиональную интуицию и пробовать. И, наконец, важно освободить голову от бытовухи. Не зря работодатели в Силиконовой долине кормят, развлекают своих сотрудников, а взамен получают крутые идеи».

Инвестиции в себя и свою команду остаются единственными надёжными. Так, генеральный директор Nike в России Андрей Кришнев видит свой главный актив в команде.

«Инвестиции в команду всегда окупаются, и они окупаются именно вот в такие кризисные моменты. Если вы занимались командой, прививали им чувство победителя, приучали не бояться делать новое и не бояться меняющихся обстоятельств, то в этой ситуации вы увидите, что они показывают результат лучше, чем многие вокруг», — заметил Кришнев.

И, наконец, управление эмоциями, бизнесом и изменениями — то, без чего невозможен успех в кризис. Специальный гость Synergy Online Forum, ведущий мировой эксперт по повышению эффективности ведения бизнеса Ицхак Адизес сравнил текущую ситуацию с лимоном. Однако с оптимизмом добавил, что если его «выжать и добавить сахара, то получится лимонад».

«Коронавирус не остановить вакциной. Это как землетрясение. Во всём мире, во всех системах и подсистемах образовалось огромное количество трещин. Мы наблюдаем глобальную дезинтеграцию. Победителями же выйдут те, кто сможет интегрировать усилия, то есть объединить части целого», — отметил Адизес.

Автор бестселлеров «Идеальный руководитель» и «Управляя изменениями», переведённых на 31 язык мира, привёл простой пример с погодой.

«Человек собрался в поход, а погода резко испортилась. Дальнейшие действия? Забросить рюкзак в дальний угол и пойти спать. Или же принять этот факт, а самому заняться ремонтом кухонного гарнитура, сменой лампочек или разбором счетов! Получается, в первом случае он выйдет недовольным всем вокруг, во втором — счастливым человеком, переделавшим много полезных дел. Вот и в бизнесе можно истерить, сбиваться с ног в поисках новых заказов… или заняться устранением «ошибок» — пересмотреть штатное расписание, перечитать договоры с клиентами. И по окончании кризиса выйти на рынок полностью готовым, а не изнеможенным беготнёй как конкуренты».

По мнению эксперта, это далеко не последняя эпидемия, а потому нам нужно учиться жить в новых реалиях.

При этом главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы Александр Мясников сообщил, что вирус пошёл на спад и, возможно, уже к июню отпадёт необходимость в самоизоляции.

«Если раньше прибавляли по 25–30% заболевших, то сейчас прибавляем всего 6%. Понятно, что уже идёт к плато. Думаю, ещё неделя, мы выйдем на плато — и потом пойдёт снижаться», — заметил Александр Мясников.

Однако спикер не исключил вероятность второй волны эпидемии этой осенью.

«К июню заболевание у нас постепенно сойдёт на нет с возможной второй волной в ноябре, которая, надеюсь, будет значительно меньше», — добавил Мясников.

Впрочем, самоизоляция уже не представляется столь утомительной, как в начале апреля. Компаниям удалось наладить работу сотрудников на «удалёнке», а людям — грамотно организовать свой досуг. Основатель Comedy Club Production, первый заместитель руководителя субхолдинга « Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян отметил, что огромный «толчок» в развитии получила не только сфера e-commerce, но и развлекательные видеосервисы.

«Тот факт, что видеосервисы замещают телевидение, был понятен ещё в начале карантина. Однако самоизоляция убыстрила эти процессы. Тенденция такова, что появляется большое количество качественного контента и он уже никуда не денется и останется с нами», — говорит основатель Comedy Club Production.

Зрителями второго Synergy Online Forum стали более 15 тысяч зрителей. А уже 15 мая состоится новый форум, хедлайнером которого станет шведский экономист, профессор Стокгольмской школы экономики Кьелл Нордстрём. Он уже много лет является международным консультантом по корпоративным стратегиям, выпустил в соавторстве книги «Бизнес в стиле фанк» и «Караоке-капитализм». Глобальную цифровизацию Нордстрём предсказал ещё несколько лет назад, а в будущем, полагает, за рабочими местами нам и вовсе придётся конкурировать с роботами.

«В странах с высокой производительностью труда, таких как Швеция и Япония, лишь 5–8% рабочих мест может быть заменено роботами, в странах с низкой производительностью машины заменят около 15–20% рабочих мест», — уверен эксперт.

В своём выступлении профессор расскажет, что такое «матрица будущего» в его представлении, а также как при максимально грамотном планировании выходить победителем из любого кризиса.

Форум состоится на образовательной платформе Synergy.Online. Ресурс, созданный с учётом всех потребностей и пожеланий предпринимателей, ежедневно пополняется обучающими материалами, видеозаписями с практическим опытом спикеров. А в промежутках между форумами эксперты делают регулярные подборки полезных сервисов, необходимых для организации удалённой работы.