Мутация COVID-19 несет в себе угрозу

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Способность вируса мутировать потенциально может ограничить эффективность создаваемой вакцины, уверены исследователи.

Коронавирус нового типа, вызвавший глобальную эпидемию, мутировал. Об этом сообщили американские ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

Исследователи, основываясь на данных организации, которая собирает информацию по COVID-19 и гриппу, проанализировали несколько тысяч последователей генома коронавируса. Выяснилось, что инфекция приобрела уже 14 мутаций.

Одна из них, как отмечают ученые, упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека. Кроме того, эта мутация может нейтрализовать антитела, затормаживая иммунный ответ.

Исследователи утверждают, что способность коронавируса мутировать может ограничить эффективность создаваемой вакцины.

По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 3,6 миллиона человек, скончались от инфекции свыше 257 тысяч пациентов.