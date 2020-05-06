Глобальное потепление и вызванное им изменение климата могут привести к тому, что к 2050 году температура воздуха в части стран странах окажется опасной для людей, которые не смогут позволить себе покупку кондиционеров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным ученых, человечество в основном живет в зоне, где диапазон среднегодовых температур составляет 11-15 градусов Цельсия. При этом из-за изменения климата, вызванного выбросом парниковых газов, около трети населения Земли могут начать испытывать средние годовые температуры выше 29 градусов Цельсия, которые сейчас характерны лишь для 0,8 процента поверхности планеты.

«Глобальное потепление будет влиять на экосистемы, а также на здоровье человека, продовольственную безопасность, водоснабжение и экономический рост. По прогнозам, эти последствия будут резко возрастать с увеличением степени потепления», — отмечается в статье.

Ученые прогнозируют, что ситуация осложнится из-за того, что регионы, в которых усилится жара, относятся к числу самых бедных в мире. И изменение климата также может привести к массовым миграциям.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты отметили, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты грозит России проблемами с добычей нефти и урожайностью, а ее жителям — проблемами со здоровьем.