Глобальное потепление и вызванное им изменение климата могут привести к тому, что к 2050 году температура воздуха в части стран странах окажется опасной для людей, которые не смогут позволить себе покупку кондиционеров. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.