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Скончался известный математик Сергей Адян 

Мир24 и ещё 1 6 мая 2020
Скончался Сергей Адян
Фото: ras.ru
В Москве накануне скончался известный российский математик Сергей Адян. Ученому и педагогу было 89 лет, говорится на сайте МГУ имени Ломоносова.
В конце 40-х Адян поступил в Ереванский русский педагогический институт им. Брюсова. После первого курса его направили для продолжения учебы в Москву, в МГПИ им. В. И. Ленина. В 1952 году закончил этот вуз, потом преподавал в нем.
С 1965 года преподавал на кафедре математической логики механико-математического факультета МГУ. Заведовал отделом математической логики Института математики им. В. А. Стеклова. С 1991 года — член-корреспондент РАН, с 2000 года — академик РАН.
Адян внес существенный вклад в становление алгебры. В 1955 году он установил алгоритмическую нераспознаваемость почти всех нетривиальных свойств группы по ее заданию конечным числом определяющих соотношений. Спустя три года результат независимо был получен Михаэлем Рабином, после чего стал известен как теорема Адяна — Рабина.
В 1968 году с Петром Новиковым дал отрицательное решение задачи Бернсайда с ограниченной экспонентой для всех нечетных экспонент больше 4381. Кроме того, Адян сыграл ведущую роль в становлении, развитии и самом существовании кафедры математической логики и теории алгоритмов мехмата МГУ, отдела математической логики МИАН.
Напомним, в апреле в США от коронавируса умер математик Джон Конвей. Ученый внес существенный вклад в математику, комбинаторику и теорию групп, заложив основу комбинаторной теории игр.
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Наука и техника , Математика , Джон Конвей , Петр Новиков , МГУ , РАН , Москва
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