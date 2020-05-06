Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса 

Немецкие ученые назвали новые препараты, которые потенциально могут быть эффективными против коронавируса нового типа. Исследование было опубликовано на сайте университета Майнца.

Специалисты Университета Майнца ( Германия ) проанализировали эффективность противовирусных лекарств в борьбе с SARS-CoV-2 с помощью суперкомпьютера MOGON II. Устройство провело 30 миллиардов одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, описанных в открытых базах данных. «Данный метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет», — говорится в отчете медиков.

На основе исследований длительностью около двух месяцев суперкомпьютер нашел средства против гепатита C, которые обладают способностью связывать и нейтрализовывать частицы вируса SARS-CoV-2. В их число вошли симепревир, паритапревир, паритапревир и велпатасвир.

Проверяя расчеты компьютера, ученые заметили, что SARS-CoV-2 и возбудитель гепатита C можно отнести к одноцепочным РНК-вирусам. «Результаты нашей научной работы необходимо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями», — заявил участник исследования профессор Томас Эфферт (Thomas Efferth).

В конце апреля международная группа ученых обнаружила пользу продуцируемых ламами антител в борьбе с коронавирусом. Потенциальное лекарство на их основе эффективно, если вводить его пациентам как минимум за месяц до возможного заражения. Также оно способно снизить риск появления осложнений во время протекания COVID-19.