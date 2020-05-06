Ученые из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) изменили свой прогноз по окончанию эпидемии нового коронавируса в России . Теперь в их модели указано, что эпидемия закончится к 24 августа.

Как писал «Рамблер», статистическая модель ученых, основанная на официальных данных о количестве зараженных, постоянно обновляется. Ранее она предсказывала, что эпидемия в РФ полностью завершится к 20 июля, затем сроки сдвинулись на 7 августа, потом сроки сместились немного назад.

Также учены скорректировали прогнозы для других стран: в США эпидемия должна сойти на нет к 10 октября, в Италии — к 15 сентября, во Франции — к 17 августа, в Германии — к 16 августа.

В целом пандемия должно завершиться к 20 декабря.