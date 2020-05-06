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Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса 

News.ru и ещё 123 6 мая 2020
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый день получает данные о работе фармацевтических компаний над созданием вакцины от коронавируса. По его словам, американские специалисты надеются, что справятся с задачей до конца 20202 года.
"Уверен ли я? Я ни в чём не могу быть уверен", — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу ABC.
При этом Трамп добавил, что в работе над созданием препарата «есть отличные шансы» на успех.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США занимают первое место в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией граждан, поскольку американские тесты на выявление болезни самые лучшие в мире. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, отметивший, что другие страны отстают от США в уровне тестирования.
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Наука и техника , Видео , В мире , Дональд Трамп , телеканал АВС , США
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