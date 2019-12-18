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«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году 

RT на русском + ещё 11 49 минут назад
«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян
Фото: ALEXEY BYCHKOV globallookpress.com
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса». Как отмечается, выигравший их Владимир Зеленский возглавил список личностей, информацию о которых чаще всего искали в интернете.
Как передаёт РИА Новости, в топ-3 событий также вошли запросы о пожаре в соборе Парижской Богоматери и протестах в Москве, а в тройке самых популярных персон оказались японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская экологическая активистка Грета Тунберг.
Главным фильмом, исходя из запросов россиян, стала российская картина «Т-34», мультфильмом — римейк «Короля Льва», сериалом — финальный сезон «Игры престолов».
Согласно подсчётам, весь спортивный топ заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Фёдора Емельяненко против Райана Бейдера.
Лидеры по запросам среди видеоигр — Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.
В 2018 году самыми главными событиями для россиян, по данным «Яндекса», стали чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.
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Теги:
Наука и техника , Другое , Александр Емельяненко , Хидео Кодзима , Грета Тунберг , Владимир Зеленский , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко , Яндекс
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