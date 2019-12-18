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Ученые высветили «новые грани» кристаллов ниобата лития 

РИА Новости 2 часа назад
Ученые высветили «новые грани» кристаллов ниобата лития
Фото: depositphotos.com
Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ имени В. И. Вернадского) сделали важный шаг в изучении электрических свойств кристаллов ниобата лития (LiNbO3) — перспективного материала, широко востребованного при разработке новейших устройств в оптике и обработке информации. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале "Physics of the Solid State".
Ниобат лития — искусственно синтезированное в виде кристаллов соединение, которое с 1965 года и по сей день вызывает большой интерес ученых из всех промышленно развитых стран мира. Это обусловлено тем, что кристаллы широко применимы в устройствах для обработки информации и управления оптическими потоками. А их физические свойства можно серьезно улучшать при вводе в состав кристалла специальных примесей (или меняя условия синтеза).
Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Института химии и технологии редкоземельных элементов и минерального сырья РАН уже давно продвигаются в подробном изучении электрических свойств LiNbO3. Информация о них, по данным экспертов — в серьезной научной литературе сейчас крайне противоречива.
Эту "зияющую пустоту" и решили заполнить отечественные специалисты, обнаружившие, что кристаллы, выращенные из расплава с флюсом оксида калия при комнатной температуре — имеют существенно большее электрическое сопротивление, чем обычные кристаллы.
"В работе применена обычная электрометрическая методика — измерение тока через кристалл при приложении к нему высокого напряжения. Однако сопротивление LiNbO3 по постоянному току при комнатной температуре чрезвычайно велико, что потребовало от нас разработать оригинальную спец-аппаратуру", — прокомментировал профессор кафедры физики конденсированных сред, физических методов и информационных технологий в медицине Физико-технического института КФУ имени В. И. Вернадского Александр Яценко.
По его словам, результаты этого исследования открывают ученым возможность работать с подобными объектами более осмысленно и продуктивно. Сейчас сотрудники Крымского федерального университета проводят исследования электрических свойств кристаллов с примесями железа, цинка, магния.
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Теги:
Наука и техника , Александр Яценко , РАН
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