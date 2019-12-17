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Новости ОНФ появились в социальной сети TikTok 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Новости ОНФ появились в социальной сети TikTok
Фото: ТАСС
Общероссийский народный фронт (ОНФ) начал публиковать свои новости в социальной сети TikTok, в официальном аккаунте front_news видеороликами отметились член центрального штаба ОНФ Елена Малышева и рэпер Птаха.
Они рассказали о вреде снюсов — нового пагубного увлечения молодежи, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ОНФ. Доктор Малышева призвала пользователей сети снимать и выкладывать видео об опасности никотиносодержащих смесей. А Птаха обратился к молодежи с напутствием «не тратить свое здоровье».
Сеть TikTok набирает все большие обороты — в России число активных пользователей в месяц превысило 8 млн человек. В среднем они проводят в приложении 39 минут каждый день. В месяц российский сегмент набирает 10 млрд просмотров роликов.
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Теги:
Наука и техника , Общество , Елена Малышева
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