Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся

В Государственном историческом музее Южного Урала загадочно открылся стеклянный купол над Челябинским метеоритом. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.

«Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся», — написал он.

Он также опубликовал фото акта о самопроизвольном поднятии купола над метеоритом.

В акте указано, что необычное явление произошло 14 декабря на глазах смотрительницы музея, сработала сигнализация, смотритель вызвала дежурного сотрудника, охранника и электрика, который с помощью пульта управления закрыл купол.

Валеев отметил, что из музея ничего не исчезло, однако «тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор».

Падение Челябинского метеорита произошло 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида. Многие фрагменты найдены на территории Челябинской области. Наиболее крупные из фрагментов, общей массой 654 кг, были подняты 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль.