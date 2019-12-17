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Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
В Государственном историческом музее Южного Урала загадочно открылся стеклянный купол над Челябинским метеоритом. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.
«Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся», — написал он.
Он также опубликовал фото акта о самопроизвольном поднятии купола над метеоритом.
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В акте указано, что необычное явление произошло 14 декабря на глазах смотрительницы музея, сработала сигнализация, смотритель вызвала дежурного сотрудника, охранника и электрика, который с помощью пульта управления закрыл купол.
Валеев отметил, что из музея ничего не исчезло, однако «тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор».
Падение Челябинского метеорита произошло 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида. Многие фрагменты найдены на территории Челябинской области. Наиболее крупные из фрагментов, общей массой 654 кг, были подняты 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника , Видео
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