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Роскосмос объяснил перенос пуска ракеты «Союз-СТ-А» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Роскосмос объяснил перенос пуска ракеты «Союз-СТ-А»
Фото: РИА Новости
Пуск российской ракеты «Союз-СТ-А» перенесли на сутки, указано в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса во вторник, 17 декабря.
Причиной стал обнаруженный в системе управления носителя сбой. В связи с этим запуск перенесли на 18 декабря в 11:54. В настоящее время специалисты изучают причины неполадок, чтобы устранить их.
Ранее о переносе пуска ракеты-носителя с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, которая должна была стартовать с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщили в пресс-службе компании — оператора полета Arianespace.
Ранее Роскосмос допустил перенос запуска корабля «Прогресс МС-13» из-за нарушений.
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Теги:
Наука и техника , Роскосмос
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